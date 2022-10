I stała się ciemność

Pokoje to za dużo powiedziane. Szare ściany i pustka. Kilka garnków i trochę naczyń. Zlew. Na podłodze dywan. Mieszkają tu dzięki PCPM i pieniądzom z programu "Cash for rent". To, co mają, to i tak dużo w porównaniu do tych, którzy żyją w namiotach w obozach. W raporcie VASyR za rok 2021 (Vulnerability Assessment of Syrian Refugees - Ocena podatności na zagrożenia wśród syryjskich uchodźców) stwierdzono, że ponad połowa (57 proc.) rodzin syryjskich uchodźców żyje w warunkach nieodpowiadających standardom humanitarnym, a więc np. w przepełnionych obozach. Pomimo pomocy organizacji humanitarnych, takich jak PCPM, dziewięciu na dziesięć rodzin nie stać na podstawowe dobra, zapewniające minimum standardów życia.