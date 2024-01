Tajny wybór aptekarskiego sumienia [OPINIA]

Są też przedstawiciele sieci aptecznych. Sieci to w znacznej mierze korporacje, często międzynarodowe, ale są też mniejsze polskie sieci. I ten duży międzynarodowy biznes, gdy tylko jest mu wytykana jego duża międzynarodowość oraz choćby to, że nie płaci w Polsce podatków, pokazuje na tych małych polskich i mówi: "patrzcie, to są sieci apteczne". Zleca też najróżniejsze raporty, z których wynika, że przytłaczająca większość sieci aptecznych to mały polski biznes, mimo że to najzwyczajniej w świecie nieprawda.