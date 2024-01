"Dżentelmeńska umowa". Tego koalicja nie zawarła na piśmie

Wszystko jawne

Dlaczego jednak nawet wicepremier wskazywał, że to element umowy koalicyjnej, mimo że w opublikowanym dokumencie nie ma na ten temat żadnej wzmianki? I na jakich zasadach w takim razie obowiązują ustalenia dotyczące stanowisk w rządzie? A może, jak sugerowali niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych, sama umowa koalicyjna jest jawna, ale powstał do niej tajny aneks, w którym umieszczono to, co z punktu widzenia wizerunku jest mało korzystne, a dla niektórych być może najistotniejsze?