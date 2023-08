Jakub Kosikowski: Więcej niż połowa zbiórek onkologicznych nikomu nie pomoże

Otwartą kwestią jest to, czy powinna przy konkretnych zbiórkach być wzmianka, że na tym etapie choroby, jaki jest u zbierającego, medycyna nie jest w stanie nic zaoferować choremu. Każdy przypadek musieliby bowiem analizować lekarze, a to zwiększałoby koszt obsługi zbiórek. Same portale zbiórkowe zaś nie mają żadnej motywacji, by ograniczać wpłaty.