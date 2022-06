Autobus uderzył w drzewo. 14 osób rannych

Do wypadku doszło przed godz. 17 tuż za miejscowością Ogorzelec w powiecie kamiennogórskim na trasie DW367. Autokar, którym podróżowało 26 osób, uderzył w drzewo. Wskutek zdarzenia siedem osób odniosło ciężkie obrażenia: obrażenia czterech kolejnych osób zakwalifikowano jako średnie, a obrażenia 15 są lekkie. Poszkodowani mają od 37 do 62 lat. Dwie osoby śmigłowcami LPR przetransportowano do szpitala w Legnicy i Świdnicy. Pozostali zostali przewiezieni karetkami.