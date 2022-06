Polacy boją się agresji Rosji na Polskę. "Negatywne nastroje Polaków są i będą"

Gen. Skrzypczak dodaje, że istotne jest też to, że niemal na bieżąco, online, możemy śledzić to, co się dzieje u naszego wschodniego sąsiada. - Widzimy zdarzenia w czasie rzeczywistym, wprost z pola walki. Ludzie przez internet przekazują sobie te informacje. To utrwala się w pamięci, zapisuje się w naszych twardych dyskach - mózgach, jest wyzwalaczem złych nastrojów - podkreśla ekspert.