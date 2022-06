Macron do Putina: "Nie wiem, gdzie twój doradca uczył się prawa". Zaskakująca rozmowa o separatystach i spotkaniu z Bidenem

Reakcja Putina jest osobliwa. "Dziękuję bardzo, Emmanuelu. To dla mnie wielki zaszczyt, gdy mogę rozmawiać z przywódcami z Europy albo ze Stanów Zjednoczonych. Zawsze z przyjemnością rozmawiam z tobą, bo jest między nami zaufanie. Więc Emmanuelu, proponuję odwrócić kolejność. Najpierw trzeba takie spotkanie przygotować". Gdy Macron domaga się określenia, czy "co do zasady" Putin jest gotowy na takie spotkanie, słyszy, że "to propozycja, którą warto wziąć pod uwagę". I "co do zasady" się zgadza.