Tymczasem zadaniem Zachodu powinno być sprawienie, że Rosjanie zaczną dostrzegać realny świat zza zasłony propagandy. Powinni zacząć widzieć Putina nie jako przywódcę, który rzekomo podniósł Rosję z kolan, ale jako późnego Leonida Breżniewa: starzejącego się, zniedołężniałego i coraz bardziej groteskowego polityka, który wepchnął kraj w pełną stagnację. Który wysłał tysiące młodych Rosjan na bezsensowną śmierć w Ukrainie, jak niegdyś Breżniew do Afganistanu. Polityka izolowanego, do którego przestali pielgrzymować wielcy tego świata, by błagać go o pokój. Polityka, którego słowa kierowane do Rosjan będą coraz mocniej rozjeżdżać się z rzeczywistością za oknem.