To komentarz do wydarzeń z weekendu, gdy prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz ponownie rozmawiali telefonicznie z Władimirem Putinem o sytuacji w Ukrainie i kryzysie humanitarnym. Wiele nie wskórali, a mieli przy okazji usłyszeć zestaw propagandowych argumentów o tym, że "to Europa destabilizuje sytuację i zaostrza kryzys humanitarny, ponieważ pompuje do Ukrainy broń". Władimir Putin miał zadeklarować gotowość do rozmów pokojowych, jednak zastrzegł oczywiście, że nie toczą się one z winy władz w Kijowie. Z kolei w poniedziałek rozmowy telefoniczne z prezydentami Rosji i Ukrainy zainicjował prezydent Turcji Recep Erdogan.