Wojna w Ukrainie. Erdogan rozmawiał z Putinem. Są szczegóły telefonu z Ankary [RELACJA NA ŻYWO]

W jednej z warszawskich piekarni doszło do bulwersującej awantury. Klientka zaatakowała pracownicę sklepu pochodzącą z Ukrainy. - Jedźcie do swojego kraju, bo robicie takie zamieszanie, że to się w głowie nie mieści - mówi agresorka na nagraniu opublikowanym w sieci. Ukraińska ekspedientka została też nazwana prostytutką.