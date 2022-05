"Teraz zacznie się spustoszenie". Nowa amerykańska broń już w rękach obrońców Ukrainy

Zacznie się spustoszenie, nękanie

- To pozwala obrońcom na nową strategię. Oddanie kilku salw, szybkie zwinięcie pozycji i przeskok na kolejną i salwa. To byłoby permanentnie nękanie Rosjan - mówi dalej płk. Kruczyński. - Trzymam kciuki, żeby w kontrofensywie ukraińskim wojskom udało im się zbliżyć zasięgiem artylerii do miasta Kurpiańsk. To kluczowy węzeł zaopatrzenia Rosjan w Donbasie. Jeśli będą nękać takie strategiczne punkty, to będziemy mieć przełom w bitwie na wschodnim froncie. Może powtórzyć się scenariusz spod Kijowa, gdy rosyjskie oddziały zostały bez zaopatrzenia, co zapoczątkowało ich klęskę - dodaje.