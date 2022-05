Dwa miesiące piekła. Jak Ukrainiec ukrywał się przed poborem do oddziałów DRL

Dwa miesiące piekła. Jak Ukrainiec ukrywał się przed poborem do rosyjskiej armii

I to szmuglerzy w tak oznaczonych pojazdach przewieźli go, wraz z wieloma uciekinierami, do punktu granicznego. - To była ruletka: żadnej gwarancji, że przewoźnik nie weźmie twoich pieniędzy i nie wyda cię jako rekruta do wojska - mówi Jarosław. Przeżył wiele chwil strachu, ale dotarł do Gruzji.