Przerażające działania Rosjan. "Obóz filtracyjny" dla 100 tys. ukraińskich żołnierzy

O powstaniu "obozu filtracyjnego" na antenie państwowej rosyjskiej telewizji Rossija 1 mówił ekspert wojskowy Wiktor Baraniec. Powiedział on, że jest "zadowolony" z możliwości, sugerując, że obozy mogą być wykorzystywane do "przesłuchiwania więźniów" co sugeruje, że obiekty mogą być wykorzystywane do innych celów.