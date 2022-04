Biedny jak Rosjanin. Żołnierze szabrują Ukrainę i biorą wszystko, co znajdą

- Czasami ciężko powiedzieć, że zostawiają tam wszystko, co mają, bo naprawdę niewiele mieli. Dla wielu rodzin wydatkiem nie do przejścia była nawet cena biletów komunikacyjnych, by podjechać kilkadziesiąt lub kilkaset kilometrów do najbliższego polskiego konsulatu i staranie się o pomoc, o ściągnięcie do ojczyzny. Dla wielu dojazd był po prostu niemożliwy, bo w ich okolicy nie było żadnego transportu, żadnej infrastruktury. Dla wielu rzeczywistością jest fakt, że w zimie nie można pójść do sąsiada i poprosić o przysłowiową sól, bo sąsiad jest kilkanaście lub więcej kilometrów dalej - opowiada Wirtualnej Polsce Aleksandra Ślusarek, prezeska Związku Repatriantów Rzeczpospolitej Polskiej.