Zełenski na pytanie WP: Nasi ludzie będą szukać tych Rosjan

Jedno zabójstwo w odwecie zostanie zapomniane, a kiedy międzynarodowy trybunał wyda wyrok, skaże żołnierzy i dowódców państwa agresora, to będzie dużo ważniejsze niż po prostu zemsta. W kontekście historycznym tych zbrodni nikt już nie przebaczy. To powinno być przekazywane z pokolenia na pokolenie, żeby takie rzeczy już więcej się nie powtarzały. To powinno być hańbą dla państwa, które brało udział w tych zbrodniach. Podobnie, jak odczuwają to teraz Niemcy. Młodzi Niemcy nie są niczemu winni, jednak rozumieją i odczuwają, że mają historyczną odpowiedzialność. To jest bardzo ważne, dlatego ze swojej strony forsujemy kwestię powołania trybunału międzynarodowego. Będziemy się tego domagali. Będą z tego wnioski, aresztowania i będą wyroki. To jest kwestia czasu. Inną sprawą jest to, że międzynarodowe instytucje bardzo powoli działają. Kogoś nie będzie można pociągnąć do odpowiedzialności przez brak dowodów, chociaż są świadkowie, wszyscy to widzieli, ale oni [Rosjanie - red.] zacierają ślady swoich zbrodni.