Ratownik górniczy: Musimy być twardzi

W czasie akcji są zmiany. Gdy wyjeżdżałem na górę, wracałem do domu. Żona nie chciała, żebym wracał do kopalni na akcję, ale to był mój zawód. Wykonywałem go najlepiej jak umiałem. To była moja decyzja. Nie kombinowałem z L4, szedłem do pracy, wracałem do domu, wychodziłem na piwo.