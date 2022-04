Rosja pod kloszem. Tak Putin zapewnił sobie rząd dusz

Analitycy amerykańskiego think-tanku RAND porównali rosyjską propagandę do strumienia bijącego ze strażackiej sikawki. Zmyślonego, zmanipulowanego "contentu" było tak dużo, że bez problemu odcinał rosyjskich widzów i internautów od rzeczywistości, tworząc wielką, ogarniającą prawie cały kraj szczelną bańkę. A zadaniem władzy jest coraz większe jej uszczelnienie, a to przy pomocy ustawy o agentach zagranicznych, a to ustawy dotyczącej przeciwdziałania ekstremizmowi, a to nakładając obowiązek trzymania serwerów zagranicznych sieci społecznościowych w kraju. To tylko jedne z wielu patentów.