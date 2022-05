Wojna w Ukrainie. Potężna eksplozja w Kramatorsku [RELACJA NA ŻYWO]

- Każde staranie, by przywrócić pokój na Ukrainie, jest znaczące. Nawet jeśli musimy mieć do czynienia z agresorem, który pokazuje bardzo mało dobrej woli i wiarygodności, co zademonstrował bardzo symboliczny rosyjski ostrzał Kijowa podczas pobytu Sekretarza w tym mieście - mówił wicepremier Piotr Gliński na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.