Dlaczego Ramzan Kadyrow grozi Polsce? "Został poproszony, aby nas postraszyć"

Groźby Ramzana Kadyrowa wpisują się w narrację kremlowskiego aparatu propagandowego, który różnymi przekazami stara się zastraszyć polską opinię publiczną. Tak próbują nas odwieść od pomocy Ukrainie. Należy do tego podchodzić z dystansem - ocenia Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa.

Ramzan Kadyrow grozi Polsce, że pokaże nam, na co go stać. Eksperci komentują to jako propagandowe przechwałki

Źródło: East News , fot: AP