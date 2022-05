Bitwa o Donbas. "Rosjanie chcą zamknąć ukraińskie wojska w kotle"

- Szacuje się, że na tym odcinku w Donbasie zgrupowali obecnie ok. 40 batalionowych grup taktycznych (BTG), czyli formacji bojowych liczących od 600 do 1000 żołnierzy, wyposażonych we własną artylerię, obronę przeciwlotniczą i logistykę. Z kolei w całej operacji w Donbasie uczestniczy ok. 90 takich grup. A to nie koniec, bo następne są w gotowości bojowej, czekają po stronie rosyjskiej pod granicą z Ukrainą. Jeśli uda się okrążyć kilkanaście tysięcy ukraińskich żołnierzy, będzie to ogromny cios w tamtejszą armię. Tam walczą jedne z lepszych, doborowych jednostek – ujawnia prof. Grochmalski.