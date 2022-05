Rosja ponownie uderzy na Kijów? "Będzie awantura z wojskowymi na Kremlu"

- Rosjanie wyprowadzili część wojsk z terytorium Ukrainy, ale nie po to, by uciekać, chować się, ale po to, by odtwarzać zdolność bojową. W rejonie Kurska i Briańska odtwarzają zdolność bojową dwie armie, które zostały mocno poturbowane przez armię ukraińską. Rosjanie odtwarzają te zdolności po to, żeby te armie wykorzystać później do działań przeciwko Ukrainie. Pytanie, w jaki sposób. Czy będą pogłębiali obronę i bronili za wszelką cenę terytorium, które już opanowali, czy jednak (...) będą chcieli ponownie uderzyć na Kijów i zdobyć to miasto - mówił w programie "Newsroom" WP gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.