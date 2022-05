Ukraińska kontrofensywa na wszystkich frontach. Czy to w ogóle realne?

I podkreśla, że do słów doradcy szefa MSZ Ukrainy, należy podchodzić z dystansem. - Choć to słowa ważne i możliwe do zrealizowania, podnoszące na duchu ukraińskich żołnierzy, to mamy obecnie patową sytuację na froncie. Po obydwu stronach szykowany jest przełom, który miałby przesądzić o dalszych losach wojny. Mówienie przez Ukraińców o pełnej ofensywie jest słuszne, bowiem są szanse na systematyczne przechodzenie do natarcia na większej ilości odcinków - mówi.