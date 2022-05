Rosyjski żołnierz przed sądem w Kijowie. 21-latek przyznał się do winy

Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa przekazała, że do tej pory toczy się ponad 11 tys. spraw o zbrodnie wojenne popełnione przez rosyjskich żołnierzy. We wtorek Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka poinformowało, że do 15 maja od rozpoczęcia inwazji przez Rosję zginęło 3668 cywilów, a 3896 zostało rannych.