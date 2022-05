Erdogan uderzył pięścią w stół. "Szwedzi, nie macie tu czego szukać"

W przemówieniu do polityków z rządzącej partii AKP Erdogan powtórzył, że szwedzkie i fińskie delegacje nie powinny zawracać sobie głowy przyjazdem do Turcji. Erdogan dodał, że Sztokholm nie powinien oczekiwać, że Turcja zaakceptuje jego kandydaturę do NATO bez odsyłania "terrorystów", cytuje agencja Reuters.