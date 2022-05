"Erdogan może się bardzo pomylić". Szwecja i Finlandia nie wejdą do NATO?

- Turcja nie jest obecnie krajem kwitnącym gospodarczo, jak to było jeszcze 4 lata temu. Przechodzi kryzys finansowy, ma słabą walutę, do tego rekordową inflację. Znacznie też pogorszyło się życie przeciętnego mieszkańca Turcji. I to jest wina prezydenta Erdogana. A w przyszłym roku w Turcji są wybory, które mogą odsunąć go od władzy - puentuje Paweł Rakowski.