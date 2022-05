Operacja Putina. Brytyjczycy podają nowe informacje

Media powołują się na anonimowe źródła zbliżone do Kremla. Zabieg Władimira Putina miał mieć związek z chorobą nowotworową, zaś jego udział w spotkaniu z szefami służb rosyjskich - zostało zmanipulowane cyfrowo przy użyciu technologii deepfake. Podobną technikę wykorzystano przed dwoma miesiącami w celu zdyskredytowania wizerunku prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Wówczas udostępniono w internecie film, w którym rzekomo miał on nawoływać Ukraińców do poddania się.