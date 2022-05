Macron próbuje odzyskać twarz po wielkim blamażu u Zełenskiego

Francja chce w najbliższych dniach zintensyfikować dostawy broni na Ukrainę - poinformował prezydent Emmanuel Macron w rozmowie telefonicznej, którą odbył we wtorek z Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej relacje na linii Paryż-Kijów były - delikatnie mówiąc - chłodne. Według Zełenskiego Macron naciskał na Ukrainę, by oddała Rosji część swojego terytorium. Teraz wygląda na to, że prezydent Francji chce podreperować swój wizerunek.