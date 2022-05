Azowstal ewakuowany. Oto przyczyny wolty Putina

Zdaniem naszego rozmówcy, "Rosjanie chcieli zakończyć w jakiś sposób temat Mariupola". - To oblężenie rosyjskie - z punktu widzenia Rosji - za długo trwało. To Rosję kompromitowało, bo nie umiała sobie poradzić z zakładem metalurgicznym. W porównaniu do ogromnych sił rosyjskich, tak naprawdę garstka obrońców ukraińskich powodowała powstanie obrazu niemocy strony rosyjskiej. Rosja chciała to przerwać, bo Kreml się za bardzo niecierpliwił. Uznano, że skoro nie można przerwać tego militarnie, to trzeba wyrazić zgodę na wyjście obrońców Azowstalu - przekonuje gen. Bogusław Pacek.