Mariupol niemal zrównany z ziemią. "Nigdy nie będzie miastem rosyjskim. To, co robią, nie oznacza, że wygrali"

- Mężczyźni zostali umieszczeni w szkole. Nie mogli jej opuszczać. Warunki były straszne. Musieli spać na podłodze, bez dostępu do środków medycznych. Pierwszy przypadek gruźlicy odnotowano wśród osób ze szkoły we wsi Bezimiennem, w wyniku czego szkolną salę gimnastyczną zamieniono na oddział izolacyjny. Nadal bez dostępu lekarzy. Odnotowano też pierwszy przypadek śmierci mężczyzny z powodu odmowy przez okupantów wezwania karetki pogotowia - dodaje Grabowski. Do tego - jak opowiada - warunki, w których przebywają mieszkańcy, to "jedna umywalka z zimną wodą dla setek ludzi".