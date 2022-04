Bestialstwo Rosjan w Charkowie. "Nasi sąsiedzi zginęli, to mogliśmy być my"

Troje młodych ludzi - Kateryna, Halyna i Artem - do 24 lutego poświęcało się swojej pasji: pracy w wydawnictwie. Po tym dniu zostali uciekinierami z bombardowanego Charkowa. Choć byli zmuszeni do tego, by porzucić wszystko, co mieli i co kochali, starają się żyć normalnie. W trakcie wojny zorganizowali nawet prezentację książki - prosto ze schronu, przy akompaniamencie spadających bomb. Marzenie? Powrót do Charkowa, który dla nich wciąż jest najpiękniejszym miejscem w Ukrainie.