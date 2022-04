"Codziennie wyrastały krzyże". Zapiski z zamordowanego miasta

- Przede wszystkim niebezpiecznie jest stać w kolejce. Nieważne gdzie: do apteki, do supermarketu, po wodę. Okupanci zrzucają bomby przede wszystkim tam, gdzie gromadzą się ludzie. A ludzie godzinami stali w kolejkach do miejsc, gdzie była choć śladowa szansa na chwilową łączność: aby zadzwonić do swoich bliskich, poinformować ich, że żyją lub dowiedzieć się, jak można się ewakuować. Było to bardzo trudne i niebezpieczne wyzwanie, ale możliwe do wykonania.