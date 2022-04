Mieszkańcy wyzwolonych miejscowości: "Wszystko prześmierdło ruskim żołnierzem". Relacja WP z Ukrainy

– Bombardowanie było słychać co chwilę. Kiedy w pobliżu przemieszczały się rosyjskie czołgi i transportery opancerzone, ściany drżały, a z sufitu odpadały kawałki tynku. Okupanci we trzech wchodzili do każdego domu. Kiedy przyszli do nas, kazali nam pojedynczo wychodzić z piwnicy. Wypytywali, gdzie są nasi mężczyźni. Powiedziałyśmy prawdę - że wszystkie jesteśmy wdowami – opowiada zdenerwowana.