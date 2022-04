Oblężenie Mariupola. Pułk Azow na celowniku Rosjan

- Decyzja Moskwy, co do wstrzymania działań z zakresu szturmu pozycji ukraińskich na terenie Azowstal, odnosi się do wielu aspektów. Jednym z nich jest perspektywa kolejnych dziesiątek czy setek zabitych żołnierzy rosyjskich. Ci żołnierze są potrzebni również na innych kierunkach działań, więc decyzja o wstrzymaniu szturmu jest decyzją obliczoną na ograniczenie strat Rosji. Rosjanom brakuje i sprzętu, i ludzi - mówi Wirtualnej Polsce Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, autor monografii "Operacja Ukraina" i badacz dezinformacji.