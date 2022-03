Dają pożywkę rosyjskiej propagandzie, teraz bronią Mariupola. Kim są Azowcy?

Od początku jednostka skupiała wokół siebie osoby o radykalnych poglądach, wywodzących się ze środowiska chuliganów powiązanych z klubem Metalist Charków i skrajnie prawicowej organizacji "Patriot Ukrainy". Już na początku walk dała odczuć się ich brutalność, antysemityzm i nienawiść do odmienności. Zwłaszcza kiedy zostali przerzuceni z Charkowa do Mariupola. Wówczas to ich wyczyny spowodowały, że amerykańscy kongresmeni z Partii Demokratycznej domagali się, aby wpisać Azowców na listę organizacji terrorystycznych. Niebezpodstawnie. W raporcie Wysokiego Komisarza ONZ zarzucono Azowowi liczne zbrodnie wojenne. Od szabru, aż po tortury.