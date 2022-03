Były premier Rosji: Putin zerwał maskę. Wszyscy zobaczyliśmy pod nią ciemność

Sankcje nie są skierowane przeciwko jakiejś konkretnej grupie ludzi. Jest to kara dla całego kraju za to, co robi z Ukrainą. Wpływ sankcji odczuje całe społeczeństwo, od najbiedniejszych do najbogatszych. To, co teraz widzimy – zamykanie miejsc pracy, braki towarów w sklepach - to dopiero początek upadku gospodarki. Za trzy miesiące możemy obudzić się w zupełnie innym kraju.