"Używa żywności jako broni". Przedstawiciel Ukrainy w ONZ porównał Putina do Stalina

Ukraiński przedstawiciel dodał, że niszczenie dostaw żywności z Ukrainy będącej jednym z największych eksporterów, jest zagrożeniem dla świata. Przed wojną Ukraina eksportowała ponad 55 proc. światowego eksportu oleju słonecznikowego, ponad 55 proc. ukraińskiej pszenicy trafiało do Azji, a 40 proc. do krajów afrykańskich. Ok. 400 mln ludzi na świecie, głównie na Bliskim Wschodzie, Afryce Północnej i Azji, jest zależnych od dostaw zboża z Ukrainy — powiedział Kislica.