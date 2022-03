Międzynarodowy Czerwony Krzyż Ukrainy oskarżony o kolaborację z Rosją. Naród wzywa do bojkotu

Poważnym zarzutem wobec organizacji, która kojarzona jest z niesieniem pomocy ludności cywilnej w chwilach największych kryzysów, jest brak aktywności jej przedstawicieli przy organizacji korytarzy humanitarnych. Jak donosi "Ukraińska Prawda", przedstawiciele Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, organizacji oddzielnej od Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, nie podjęli nawet negocjacji z agresorem w sprawie przygotowania warunków do wydostania się ludności cywilnej z bombardowanych miast. Jak wiadomo, takie korytarze miały wielokrotnie być uruchamiane, jednak w rezultacie najeźdźcy wykorzystywali je do bestialskiego atakowania bezbronnych, uciekających przed potwornościami wojny ludzi i strzelali do nich.