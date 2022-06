Ukraina ma dość Macrona. Kułeba i Zełenski odpowiadają francuskiemu prezydentowi

Słowa te wywołały gniew w Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba odpowiedział Macronowi na Twitterze. "Wezwania do uniknięcia upokorzenia Rosji mogą jedynie upokorzyć Francję i każdy inny kraj, który by do tego wzywał. Ponieważ to Rosja sama się upokarza. Lepiej skoncentrujmy się na tym, jak postawić Rosję na jej miejscu. To przyniesie pokój i ocali życie" - napisał szef ukraińskiego MSZ.