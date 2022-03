Atak na poligon w Jaworowie. Eksperci stanowczo: nie możemy wciąż dawać się szantażować Rosji

Jak podkreśla nasz rozmówca, "to już nie jest wyłącznie atak na Ukrainę". - To jest chęć zdominowania Europy. Narzucanie systemu wartości Putina na kontynencie. Dlatego trzeba zdusić i pokonać wroga na terenie Ukrainy. W momencie, gdy społeczeństwo ukraińskie postanowiło stawiać heroiczny opór najeźdźcy, nie można pozwolić mu wymordować Ukrainy i przedostać się do Europy, czekać na swoją kolej - przestrzega.