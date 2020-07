Andrzej Duda - program wyborczy na wybory 2020. Co oferuje wyborcom?

Wybory 2020. Andrzej Duda zmierzy sie z Rafałem Trzaskowskim. Jaki ma program wyborczy?

Jaki jest program wyborczy Andrzeja Dudy? Wybory prezydenckie 2020

"Polska to nasz wspólny dom. Jako jego mieszkańcy chcemy, by był on opoką chroniącą nas w czasie burzy. Chcemy, by zapewniał nam bezpieczeństwo, które pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją i optymizmem. Bezpieczny dom musi mieć solidną konstrukcję i twardy fundament. Tym fundamentem winna być równość wszystkich wobec prawa, a filarami - praca i rodzina" - zwrócił się do swoich wyborców Andrzej Duda, przedstawiając swój program wyborczy na wybory 2020.