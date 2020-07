Wybory prezydenckie 2020. Krzysztof Bosak o słowach Andrzeja Dudy: Nieudolny sygnał

Do II tury wyborów prezydenckich zostało 5 dni. Atmosfera gęstnieje z każdą minutą, co było widać we wtorkowej "Kropce nad i". Posłowie Jan Kanthak i Krzysztof mieli komentować m.in. poniedziałkowe debaty z Leszna i Końskich, jednak polityk PiS próbował narzucać własne tematy, co spotkało się ze stanowczą reakcją prowadzącej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory prezydenckie 2020. Krzysztof Bosak skomentował słowa Andrzeja Dudy o szczepionkach (zdjęcie ilustrowane) (PAP)