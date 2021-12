Afera Łukasza Mejzy. KO chce dymisji ministra i wiceministra sportu. "Zbierają podpisy"

– Sprawa jest badana. Jeżeli będzie duże prawdopodobieństwo, że były działania niezgodne z prawem, to będzie dymisja – zapewniał w programie "Tłit" wiceszef klubu PiS Marek Suski. Poseł mówił też o reakcji Jarosława Kaczyńskiego na informacje Wirtualnej Polski. – Powiedział: "Natychmiast proszę to zbadać". Jeżeli rzeczywiście będzie prawdopodobieństwo tego rodzaju działań, to będzie odpowiednia reakcja – wyjaśnił Suski.