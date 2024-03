"Żywe trupy". Były agent o zamachowcach z Moskwy

Do zamachu w Moskwie doszło w piątkowy wieczór w sali koncertowej Crocus City Mall. Tuż przed rozpoczęciem koncertu do obiektu weszło kilku uzbrojonych mężczyzn, którzy otworzyli ogień do zgromadzonych. W budynku wybuchł pożar, na skutek którego doszło do eksplozji i zawalenia dachu. Zginęło 139 osób, a ponad 180 zostało rannych.