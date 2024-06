Żołnierze zatrzymani na granicy. Jest nowa decyzja prokuratury

- Żandarmeria mówi, że zastosowała w ich przypadku najłagodniejszą formę przymusu. To ich zdaniem nie kara, tylko forma przymusu. To jest taki kabaret. Żandarmeria mówi, że ci żołnierze nie ubiegali się o ochronę prawną. A kto ich nauczył tego, że mogą sięgać po ochronę prawną? Czy to byli żołnierze, którzy mieli za sobą kilka zaledwie miesięcy szkolenia? Czy dostali informacje o tym, że mają prawo do adwokata? Ich tego nie uczono. Poświęcono żołnierzy - powiedział w rozmowie z "Faktem" gen. Skrzypczak.