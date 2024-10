Zniknął jak cień. Wiadomo, gdzie nocował Bartłomiej Blacha

- Dwa dni wcześniej widzieli go w Hucie Krzeszowskiej. Kolega syna opowiadał, że wieczór był, gdzieś około 21 godziny. Szedł jakiś taki nieznajomy, w kapturze na głowie. Popatrzył na niego i mówi: to on. Wtedy tamten zaczął uciekać. Gonili go, ale nie wiadomo gdzie się podział, bo to już ciemno było - mówi WP pan Antoni.