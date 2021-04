Znany sędzia broni Krystyny Pawłowicz. Straszy karami

Krystyna Pawłowicz skrytykowana. Sędzia Maciej Nawacki staje w obronie

Jedną z krytykujących sędzię TK osób okazał się radca prawny Adam Ostaszewski, który napisał, że Krystyna Pawłowicz nie jest godna funkcji sędziego. "Jest godna jedynie miana podłej, niezrównoważonej hejterki. Powinna zniknąć z życia publicznego" - podkreślił we wpisie.

Na reakcję ze strony sędziego Nawackiego nie trzeba było długo czekać. Jak podkreślił, nie pozwoli on na obrażanie Pawłowicz. "Występuję o postępowanie dyscyplinarne dla tego pana radcy" - dodał członek KRS.

Do dyskusji włączył się też Jan Grabiec z PO, który napisał, że nazywanie Krystyny Pawłowicz sędzią "to obraza dla sędziów".

Nawacki: tożsamość płciowa ukształtowana jest u osoby dorosłej

"Tożsamość płciowa ukształtowana jest u osoby dorosłej. Doszukiwanie się u dziecka przejawów braku identyfikacji z płcią biologiczną przed adolescencją to nie wyraz troski, to głupota. Bo woli samochody zamiast lalek, spodnie zamiast sukienek, niebieski zamiast różowego?" - stwierdził sędzia Maciej Nawacki.

We wtorek 6 kwietnia Krystyna Pawłowicz na Twitterze zamieściła wpis, w którym skrytykowała dyrekcję szkoły w Podkowie Leśnej, gdzie "zobowiązano" nauczycieli do nazywania transpłociowej 10-letniej uczennicy imieniem żeńskim, a nie męskim, które widnieje w dokumentach.

"Dyrektorka Szkoły Samorządowej (tu Krystyna Pawłowicz podała dane szkoły - red.) doprowadziła do podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały zobowiązującej nauczycieli, aby zwracali się do 10-letniego ucznia, chłopca, per Agnieszka, jak chcieli rodzice. Dane aktów stanu cywilnego zlekceważono" - napisała Krystyna Pawłowicz.