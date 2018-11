Znany patostreamer skazany. Za pobicia i kierowanie gróźb karalnych

Daniel Z. zarabia na pokazywaniu patologii i przemocy w sieci. Sprawa jednej z bójek, w której uczestniczył, trafiła do prokuratury. Mężczyzna usłyszał zarzuty pobicia, samopobicia oraz kierowania gróźb karalnych. Toruński sąd skazał go na karę ograniczenia wolności.

Daniel Z. zajął się patostreamingiem cztery lata temu. Co to patostream? To promujące patologiczne zachowania relacje na żywo, podczas których ich autorzy pokazują libacje alkoholowe, bójki czy też niszczenie mienia. Daniel Z. w domu swojej matki, Małgorzaty, zamontował kamery i transmitował w internecie życie jej oraz jej partnera - Jacka. Dorośli upijali się do nieprzytomności, na wizji dochodziło do przepychanek oraz pobić. Na nagraniach pojawiał się również Daniel. Takie transmisje na żywo oglądało nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.