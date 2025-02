TV Republika zmuszona do zmiany. Rachoń ma nową nazwę programu

Nowa nazwa programu, "Michał #Rachoń", została wprowadzona po decyzji sądu, który zakazał używania nazwy "#Jedziemy". W logo programu pojawiła się grafika przedstawiająca Rachonia biegnącego ze smartfonem, co nawiązuje do jego aktywności dziennikarskiej i scen rozgrywających się przy doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. Rachoń podkreślił, że w TV Republika dążą do zdobywania informacji i są "sportowcami mediów".

Pod koniec marca ubiegłego roku TVP podała, że "złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko TV Republika o zaniechanie dokonywania naruszeń praw autorskich przysługujących TVP do audycji "Jedziemy", zapłatę odszkodowania za naruszenie praw TVP do audycji oraz z tytułu nieuczciwej konkurencji, wydanie bezprawnie uzyskanych korzyści, przeproszenie oraz zapłatę zadośćuczynienia na cel społeczny". Kwotę roszczeń TVP oszacowała na milion złotych.

"Jeśli likwidatorzy od pułkownika Rympałka próbują w ten sposób powiedzieć, że chcieliby mieć na antenie program "Michał Rachoń #Jedziemy" to sorry, ale nie widzę żadnej możliwości współpracy z uzurpatorami, których do TVP policyjnymi sukami przywieźli politycy ściskający się z Putinem takim jakim on jest" - skomentował to Michał Rachoń na platformie X.