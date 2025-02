Paski TV Republika o Tusku i migrantach. Ekspert: przekroczono normy

- To jest granie na najniższych instynktach, bycie na usługach politycznych - mówi w rozmowie z WP medioznawca Adam Szynol, komentując paski, jakie pojawiły się w TV Republika. Stacja prezentowała hasła, jak np. "Kto obroni kobiety i dzieci przed migrantami Tuska?" - Do niedawna byśmy nie pomyśleli, że tak można, ale już w tej chwili tak. (...) A nie powinno mieć miejsca w żadnej telewizji, w żadnym medium - podkreśla.

W ostatnim wydaniu "Politycznego podsumowania tygodnia" na antenie TV Republika, podjęto temat przyjętego przez UE paktu migracyjnego.

Przypomnijmy - Pakt o Migracji i Azylu to kompleksowa reforma polityki migracyjnej Unii Europejskiej, przyjęta przez Radę UE 14 maja 2024 roku. Jego celem jest stworzenie spójnych i skutecznych ram zarządzania migracją, które równoważą odpowiedzialność i solidarność między państwami członkowskimi. Pakt wprowadza jednolite procedury azylowe, mechanizmy relokacji uchodźców oraz narzędzia do zarządzania granicami zewnętrznymi UE. Zgodnie z harmonogramem, państwa członkowskie miały czas do 12 grudnia 2024 roku na przedstawienie Komisji Europejskiej swoich krajowych planów wdrażania Paktu. Ostateczny termin na pełne wdrożenie przepisów Paktu to 11 czerwca 2026 roku.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Plan Trumpa ws. Strefy Gazy. Bosak: Uśmiechnąłem się

W studiu pojawili się goście, a u dołu ekranu paski. Część haseł nie była zaskoczeniem, biorąc pod uwagę narrację prezentowaną przez stacją - "Fala migrantów zaleje Polskę?", "Tusk wpuści do Polski tysiące migrantów?".

Inne jednak były o wiele mocniejsze, bardziej "odważne". "Gwałty i grabieże -rzeczywistość Polski Tuska?", "Polskie kobiety będą bały się wyjść z domu" - to niektóre z nich.

Element kampanii wyborczej

- To jest dla mnie absolutnie paskudne. I to nie powinno mieć miejsca w żadnej telewizji, w żadnym medium, w Polsce - ocenia w rozmowie z Wirtualną Polską medioznawca Adam Szynol.

Pytany o to, jaki jest cel prezentowane przez stację tego typu haseł nie ma wątpliwości, że jest to element kampanii wyborczej kandydata wspieranego przez PiS.

- Raczej spodziewamy się, że batalia rozegra się między, liberalno-demokratycznym Trzaskowskim a konserwatywno-prawicowym Nawrockim. I ten swój elektorat trzeba w tym przekonaniu jeszcze utwierdzić. Myślę, że to wszystko jest już dokładnie obgadane. Od poniedziałku pan Karol Nawrocki ruszy z przekazem, że ten rząd zrobi wam niedobrze - przewiduje ekspert.

W nawiązaniu do społecznych konsekwencji takiej narracji, prezentowanej przez TV Republika, zauważa, że stacja ma już 5 proc. oglądalności, więc można mówić o "masie" odbiorców.

- Oczywiście to nie jest tak, że coś w telewizji będzie powiedziane i widz tak zrobi. Ale takie informacje mogą paść na podatny grunt. Więc w tej masie, no, może się znaleźć ktoś, kto potraktuje ten przekaz bardzo dosłownie i wręcz jako formę zachęcenia do reagowania, gdy widzi się tego obcego, osobę innego koloru skóry czy innego wyznania. Czytając te paski, no możemy się spodziewać, że do takich aktów agresji może dochodzić - ostrzega medioznawca.

Ekspert zwraca też uwagę, że TV Republika "gra na lękach, obawach i najniższych instynktach", co jest bardzo nieodpowiedzialne.

- To jest jeden z takich najprostszych tematów, bardzo podstawowych, prymarnych Każdy chce się w swoim kraju czuć bezpiecznie. Niestety może się zdarzyć tak, że ktoś potraktuje ten przekaz jako formę zachęty do jakiejś napaści fizycznej na te osoby. Więc medium, które jest dzisiaj jednym z wiodących informacyjnych wśród sporej części publiczności w Polsce, nie powinno się w ten sposób zachowywać, to nie jest dziennikarstwo, to jest bycie na usługach politycznych i wspieranie tej opcji partyjnej, politycznej, nie bacząc na na efekty, jakie może to przynieść w życiu społecznym.

Gdzie jest granica?

Pytany o to, w którym momencie mamy do czynienia z mową nienawiści, czy w którym momencie można za takie paski pozywać autorów, ekspert zauważa, że niestety ta granica jest powoli przesuwana.

- To jest właśnie trochę takie gotowanie, stopniowe dodawanie. Do niedawna byśmy nie pomyśleli, że tak można, ale już w tej chwili tak można. Może za chwilę zrezygnuje się z tego znaku zapytania w haśle na pasku, no bo przecież jakieś tam fakty gdzieś w Berlinie czy w Niemczech zaistniały. Ale czy zagrożenie jest w Polsce realne? To pozostawiono gdzieś tam w niedopowiedzeniu. Pewnie na proces to się nie nadaje, ale pod względem etyki dziennikarskiej moim zdaniem absolutnie normy zostały przekroczone. To jest szczucie, to już zahacza o mowę nienawiści, a przynajmniej o zachęcanie do pewnych gestów i pewnych zachowań. Tak było w przypadku Jurka Owsiaka, czy wcześniej Pawła Adamowicza - podkreśla Szynol.

Czy będzie jeszcze gorzej? Czy słynne paski TV Republika na stałe wejdą do "dziennikarskiej" narracji? Zdaniem medioznawcy, zmiana może nastąpić jedynie po postawieniu szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu.

- Republika i Sakiewicz (szef stacji - przyp. red.) wiedzą, że w dalszym ciągu mają oparcie w KRRiT, no bo jeszcze dalej Maciej Świrski szefuje tej radzie i on im krzywdy nie da zrobić. To co widzimy to nierespektowanie norm etycznych, ale także standardów zawodu dziennikarskiego. Nie wspominając o tym, że to jest jednak stacja i światopogląd, który ma być bliskie poglądom Kościoła katolickiego, a jednak jest od niego bardzo odległe - puentuje rozmówca WP.