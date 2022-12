Zima przyszła do Polski. Mróz pozostanie do Wigilii?

Dodała, że tam, gdzie się rozpogodzi, temperatury spadną. Najniższa, nawet -9 stopni Celsjusza, prognozowana jest na Suwalszczyźnie. Jeśli do spodziewanych rozpogodzeń dojdzie na Pomorzu, to termometry wskażą ok. -6 stopni Celsjusza. W miejscach zachmurzonych od -4 stopni na wschodzie do zera na zachodzie. Nad morzem ma być ok. 1 st. na plusie. Najcieplej powinno być na Helu, 2 stopnie na plusie.